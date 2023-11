Ries

08:15 Uhr

Was über die Reichspogromnacht im Ries überliefert ist

Plus Vor 85 Jahren ereignete sich die Reichspogromnacht. Was damals im Ries geschah und wie es zu den Ausschreitungen kam.

Von Matthias Link Artikel anhören Shape

Es ist eine offene Wunde. Wo sich in der Synagoge Hainsfarth früher der Thora-Schrein mit den Schriftrollen befunden hatte, ist das Mauerwerk an den Rändern herausgebrochen, in der Mitte stehen auf einer Tafel die Namen der deportierten und ermordeten Gemeindemitglieder. Diese Mauerstelle habe man bei der Restaurierung der Synagoge 1994 symbolisch offengelassen, als Mahnmal, erklärt Sigried Atzmon. Sie ist die Vorsitzende des Freundeskreises der Synagoge Hainsfarth. Die Schändung der Synagogen und die gewaltsamen Übergriffe auf Juden und deren Geschäfte im Ries wie in Deutschland jähren sich am 9. November: die Reichspogromnacht 1938 fand vor 85 Jahren statt. Was trug sich damals im Ries zu?

Zur unmittelbaren Vorgeschichte dieses Ereignisses gehört das Attentat auf den Legationssekretär Freiherr Ernst vom Rath in der deutschen Botschaft in Paris, begangen am 7. November 1938 von dem 17-jährigen deutschen Juden Herschel Grynszpan. Dieser wollte damit gegen die Zwangsdeportation seiner Eltern und 17.000 weiterer Juden aus Deutschland protestieren. Vom Rath verstarb an den Schüssen am 9. November, der zugleich der 15. Jahrestag des Hitler-Putschversuchs von 1923 war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen