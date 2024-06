Ries

Was passiert, wenn die letzte Dorfwirtschaft schließt?

Plus Gastwirtschaften sind wichtig, die wirtschaftliche Situation ist jedoch angespannt. Was geschieht, wenn die letzte Gaststätte schließt, sieht man in Amerdingen

Von Matthias Link

Es gibt viele Gemeinden im ländlichen Ries, in denen es schon lange keine Gastwirtschaft mehr gibt. Dort, wo es sie noch gibt, wissen es die Leute meist zu schätzen. Gastwirtschaften tragen zu dem bei, was oft mit dem etwas abstrakt klingenden Wort Lebensqualität bezeichnet wird und sie sind wichtig für das Zusammengehörigkeitsgefühl im Ort. Das weiß auch Gerhard Henkel, der Professor für Humangeographie ist und mehrere Standardwerke zur Dorf- und Landentwicklung verfasst hat.

„Gasthöfe spielen im dörflichen Gemeinschaftsleben seit jeher eine wichtige Rolle“, schreibt er. „Oft verfügen die Gaststätten zusätzlich über einen Veranstaltungssaal, der von den Vereinen oder auch für private Familienfeiern genutzt wird. Wirtshäuser erfüllen die Grundbedürfnisse der Menschen nach Kommunikation, außerdem sind sie Orte des allgemeinen kulturellen und politischen Geschehens. Die meist ‚offenen‘ Gespräche am Stammtisch bilden nicht selten eine Art informelles Dorfparlament, das die Themen der Lokal- und Kommunalpolitik diskutiert und konkrete Entscheidungen vorbereitet.“ Die Folge, wenn in den Dörfern die letzten Gaststätten schließen: Das Vereinsleben und das kommunalpolitische Engagement erlahmten sehr schnell, so Henkel.

