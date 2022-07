Wer kennt dieses Dorf?

Diese Postkarte wurde bei einer Haushaltsauflösung gefunden. Der Kreisheimatpfleger bittet um Mithilfe.

Diese Postkarte kam dieser Tage bei einer Haushaltsauflösung in die Hände einer Rieserin. Das Bild erweckte dort die Neugier der Empfängerin. Sie erinnerte sich an die vor drei Jahren schon einmal geübten Raterunden in den Rieser Nachrichten, die in fünf von sechs Fällen zu einem positiven Ergebnis geführt hatten und so schaltete sie den Kreisheimatpfleger ein.

Alte Postkarte gefunden: Wer im Ries kennt dieses Dorf?

Hier also ein weiterer Aufruf an die Leserinnen und Leser dieser Heimatzeitung: Wer kann diesem Foto einen Inhalt geben, vielleicht, weil die Flusspassage bekannt ist oder weil jemand gar seinen eigenen Hof erkennt? Antworten werden per E-Mail unter herbert@dettweiler-lehmingen.de gerne gelesen.