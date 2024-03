Wer malt das schönste Bild vom NÖsterhasen?

Unsere Redaktion sucht auch 2024 wieder den NÖsterhasen. Alle Kinder in der Region sind dazu aufgerufen, ihr Bild einzuschicken - darüber wird dann online abgestimmt.

Bald ist es wieder so weit: Dann dürfen sich Kinder – manchmal sogar auch Erwachsene – auf die Suche nach ihrem Osternest machen. Gut versteckt, dass man es nicht so leicht findet: Die Suche nach dem Nest ist spannend und sorgt für viel Spaß in der Familie. Doch auch abgesehen von der Nest-Suche bereitet die Zeit um Ostern Freude – etwa das Naschen bei so manchem Schoko-Hasen oder aber das Ausleben der kreativen Ader bei Kindern.

Denn wie schon in den vergangenen Jahren sucht die Redaktion der Rieser Nachrichten den NÖsterhasen, also selbst gemalte Bilder von Hasen und Osternestern. Viele tolle Bilder haben uns 2023 erreicht. Alle Kinder aus dem Ries können sich auch in diesem Jahr an dem Malwettbewerb beteiligen.

Malwettbewerb zu Ostern: Wer mal den schönsten Osterhasen?

Dafür sollten ein paar Dinge beachtet werden: Schicken Sie uns bitte ein Foto, auf dem das Kind samt dem gemalten NÖsterhasen-Bild zu sehen ist, das Foto muss ein Hochformat haben. Kind und Zeichnung sollten gut zu erkennen sein. Schreiben Sie dazu den Namen und das Alter des Kindes, außerdem, was auf dem Bild zu sehen ist. Ebenso ist eine Telefonnummer für Rückfragen sinnvoll. Wichtig ist des Weiteren der Name des Fotografen oder der Fotografin. Einsendeschluss ist Palmsonntag, 24. März, um 23.59. Die Fotos können unter dem Stichwort "NÖsterhase" an redaktion@rieser-nachrichten.de geschickt werden.

Im Anschluss gibt es ein Online-Voting in einer Bildergalerie auf der Homepage der Rieser Nachrichten. Eine Woche lang können dann die Leserinnen und Leser für ihren Favoriten abstimmen. Aus den drei Bildern, die die meisten Stimmen erhalten, kürt die Redaktion dann den Sieger oder die Siegerin. Für das schönste Bild gibt es natürlich einen Preis – was für einen, wird noch nicht verraten. Wir freuen uns auf jeden Fall schon jetzt über viele tolle Bilder und wünschen viel Spaß beim Malen.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVo unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/7772355. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mit der Veröffentlichung der Bilder und der Namen einverstanden sein.