Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen im Ries

Im Ries wird am Freitag vor Niederschlagsmengen zwischen 40 und 70 Liter pro Quadratmeter gewarnt. Hochwasser sind auch an Bächen und kleineren Flüssen möglich.

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Freitag vor ergiebigem Dauerregen im Ries. In einigen Gemeinden sind Niederschlagsmengen zwischen 40 und 70 Liter pro Quadratmeter möglich, heißt es in einer Mitteilung um kurz nach 11.30 Uhr.

Unwetter wegen Starkregens im Ries gemeldet

In der amtlichen Unwetterwarnung wird außerdem mitgeteilt, dass infolge des Dauerregens unter anderem die Gefahr von Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen besteht sowie Überflutungen von Straßen möglich sind. Auch Erdrutsche könnten auftreten. Fenster und Türen sollen geschlossenen werden.

Die Unwetterwarnung gilt auch für andere Teile von Bayern und ist derzeit bis Samstagvormittag vorhergesagt. (AZ)

