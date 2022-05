Wie die Müller im Ries einst wirtschafteten

Plus Im Rahmen der Rieser Kulturtage gibt es bei einer Mühlenexkursion einiges zu entdecken: Die Fahrt erstreckt sich vom Kartäusertal über Laub bis hin zur Ziegelmühle.

Mit dem kleinen Rätsel, wen das wohl meine: „Hat er Wasser, dann trinkt er Wein, hat er keins, trinkt er Wasser“, wurde die Mühlenexkursion im Kartäusertal bei der Hoppelmühle eröffnet. Es ist natürlich auf den Müller gemünzt, dem in vorindustrieller Zeit reichliches Wasser den Betrieb seines Handwerks ermöglichte. Dass der Forellenbach aus den Karstquellen der Alb davon gewöhnlich genügend führte, legte der Geologe Kurt Kroepelin dar, und ebenso, dass dieser Bach mit seinem sehr guten Gefälle schon um 750 die große Zahl von 17 Mühlen, die damals dem Kloster Fulda eigen waren, getrieben hatte.