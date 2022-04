Ries

vor 50 Min.

Wie die Mutter einer Rieserin den Schrecken des Krieges in Kiew erlebt

Maryna Herbolt lebt im Ries, ihre Familie harrt in Kiew aus. In ihrer Hand hält sie ein Buch ihrer Mutter, Iryna Novychenko.

Plus Maryna Herbolt lebt im Ries, ihre Mutter in einem Vorwort von Kiew. In einem Brief schreibt die Mutter, wie die Menschen vor Ort auf die Brutalität der Russen reagieren.

Von Michael Eßmann

Maryna Herbolt ist aktuell sehr eingespannt. Die gebürtige Ukrainerin hilft, wo sie kann. Als Übersetzerin, Ansprechpartnerin und Organisatorin für die Geflüchteten, die im Landkreis Schutz vor der russischen Invasion in ihrer Heimat suchen. Sie sieht sich aber auch als Botschafterin für ihre Heimat und so nimmt sie sich an diesem sonnigen und im Ries so friedlichen Tag Zeit, um über die Situation ihrer Familie, die in Kiew wohnt, zu sprechen.

