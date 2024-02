Ries

11:00 Uhr

Wie ein Silberschacht im Ries zum Bierkeller wurde

Plus Um das Bier zu kühlen, wurden im Ries tiefe Gruben für Bierkeller ausgehoben. Eine besondere Vorgeschichte besitzen die Bierkeller in Maihingen und Marktoffingen.

Von Kurt Kroepelin

Der dritte Bericht der neuen Serie über Brauwesen im Ries hat die Bierkeller und Sommerschenken zum Thema. Die Zeit der Bierkeller und Sommerschenken außerhalb der Kernorte begann im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts. Verbreitet war zuvor das schnelle Brauen von einfachem, obergärigem Bier. Der Vorgang wird so genannt, da die Bierhefe oben auf der Würze schwimmt. Die Gärtemperatur beträgt 15 bis 20 Grad, die Biere (Winterbier, Weizen, Alt) sind nicht lange haltbar, daher war eine Kühlung in Kellern notwendig. Beliebter wurde um diese Zeit die untergärige, eher langsame Gärung, bei der Temperaturen von 4 bis 9 Grad in Gärkellern herrschen mussten.

Die Bierhefe sinkt ab. Pils, Märzen, Lager- und Kellerbier sind stärker gehopft und länger haltbar. Um bei dem gestiegenen Bedarf das Bier zu kühlen und junges Bier in großen Lagerfässern nachreifen zu lassen, wurden großräumige Bierkeller in möglichst geringer Entfernung zu den Brauereien in Hügeln angelegt. Die Kühlung wurde in Eiskellern bewerkstelligt. In einem Keller oberhalb des Bierlagers wurde Natureis gesammelt. Die kalte Luft sank nach unten, die warme entwich über ein Schachtsystem nach oben. Das Eis wurde in der Wörnitz und Eger, aber auch in eigens angelegten Eisweihern gewonnen.

