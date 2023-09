Ries

Unterkünfte dringend gesucht: Wie helfen die Rieser Kirchen Geflüchteten?

Plus Der Landkreis sucht dringend Wohnungen für Flüchtlinge, in Wemding wird das Pfarrhaus hergerichtet. Was die Kirchen im Ries zu ihrem Immobilienbestand sagen.

Von Jan-Luc Treumann, Wolfgang Widemann

Es ist ein im Landkreis Donau-Ries bislang einmaliger Schritt: Die katholische Pfarrei in Wemding stellt große Teile ihres Pfarrheims (Begegnungshaus St. Emmeram) dem Landratsamt als Notunterkunft für Flüchtlinge zur Verfügung. Der Pfarrsaal wird für voraussichtlich 90 Tage zum Schlafsaal für bis zu 30 Menschen. Ist das auch andernorts im Ries eine Möglichkeit? Wir haben bei Verantwortlichen der beiden großen Kirchen nachgefragt. Und: Was tun die Kirchen sonst im Asylbereich?

Der evangelische Dekan Frank Wagner aus Donauwörth beteuert: "Wenn Räume da wären, würde sich die Kirche nicht verwehren." In Mönchsdeggingen sei vor einigen Monaten die Pfarrhaus-Wohnung frei geworden. Dort seien ukrainische Flüchtlinge eingezogen. In Kleinsorheim lebe im Pfarrhaus kein Seelsorger mehr. Deshalb überlege man derzeit, das Gebäude abzustoßen.

