Landkreis Donau-Ries

vor 17 Min.

Wie kann den Klöstern im Ries neues Leben eingehaucht werden?

Plus In den ehemaligen Klöstern im Ries gibt es unterschiedliche Nutzungsformen. Manchmal wird experimentiert. Nicht immer gelingt etwas Bleibendes.

Von Gitte Händel

Kann man Klöstern wieder "Leben einhauchen"? Nicht das klassische, sondern ein neues, innovatives? Diese Frage stellt sich bei den drei großen Klosteranlagen in unserer Region: Mönchsdeggingen, Kirchheim am Ries und Maihingen. Eine abschließende Antwort gibt es heute sicher noch nicht, dafür aber einige vorläufige.

Was wird aus dem Kloster Mönchsdeggingen?

Mönchsdeggingen gilt als das älteste Kloster im Ries und wurde bis Anfang der 2000er-Jahre als solches genutzt. Es befindet sich in Privatbesitz. Die Zukunft des Klosters ist in Planung. Dazu gehört auch die Möglichkeit, das Kloster als Besucherzentrum für den Unesco Global Geopark Ries zu nutzen. Eine Machbarkeitsstudie, die im Juli 2021 veröffentlicht wurde, hat die Eignung nach Ansicht des Kreistags grundsätzlich bestätigt. Die Planung mit Auswahl des Standorts, um den sich neun Kommunen bewerben, wurde nach längerer Pause jetzt wieder aufgenommen, so Heike Burkhardt, Geschäftsführerin des Geoparks. Eine Entscheidung soll möglichst noch in diesem Jahr fallen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

