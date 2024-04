Wie sich die Straftaten im Ries im vergangenen Jahr entwickelt haben

In einigen Tatbereichen stellt die Polizei einen Anstieg der Fälle fest. Der Polizeichef erklärt die aktuelle Kriminalstatistik im Ries. Welches Fazit er zieht.

Eine tolle Natur, ein breites Kulturleben – im Ries lässt es sich gut leben. Meistens jedenfalls. Gelegentlich kommt es aber auch hier zu Straftaten. Etwa, als im vergangenen Jahr zwei Männer einen 43-Jährigen in seinem Auto attackierten, die Polizei geht von einem versuchten Mord aus. Der 43-Jährige trug schwere Kopfverletzungen davon, demnächst muss sich der mutmaßliche Täter vor dem Augsburger Landgericht verantworten. Es ist einer der Fälle, der sich in der Kriminalstatistik der Nördlinger Polizei niederschlägt – in einem Bereich, in dem die Zahl der Taten gestiegen ist.

Insgesamt hat sich die Zahl der Straftaten im Ries stabilisiert: Mit 1500 Delikten im Jahr 2023 liegt die Zahl nur knapp unter den 1506 des Jahres davor. Im Jahr 2019 gab es mit 1282 Fällen zwar einen Tiefstwert der vergangenen Jahre, insgesamt gesehen hat sich die Zahl aber verringert – so lag die Zahl Anfang der 2010er-Jahre bei rund 1800 bis 1900 Straftaten.

Kriminalstatistik: Mehr Rohheitsdelikte in Nördlingen und Umgebung

Froh ist der Nördlinger Polizeichef Andreas Schröter auch über die Aufklärungsquote von 68,13 Prozent – die konnte im Vergleich zum Vorjahr (63,75 Prozent) gesteigert werden. Manchmal könne man bei der Ermittlung eines Täters auch noch weitere Fälle nachweisen, die Kolleginnen und Kollegen seien zudem motiviert.

In einigen Bereichen stellte Schröter bei der Auswertung der Statistik aber eine Steigerung fest. Etwa bei den Rohheitsdelikten, unter die beispielsweise Körperverletzungen, Nötigungen, Bedrohungen oder Stalking fallen. Hier stehen für 2023 351 Taten zu Buche, im Vorjahr waren es 288 – ein Anstieg von 22 Prozent. Ähnlich hat sich die sogenannte Gewaltkriminalität entwickelt. Hier zählt die Polizei unter anderem Vergehen wie Mord, Totschlag oder Vergewaltigungen dazu. Auch in diesem Feld gab es einen Anstieg von knapp 20 Prozent auf 75 Fälle im Jahr 2023. Aufgeklärt wurden davon fast 94 Prozent der Fälle, so Schröter.

Zahl der Ladendiebstähle im Bereich der PI Nördlingen ist gesunken

Eine direkte Erklärung für den Anstieg hat Schröter nicht, "es ist der allgemeine Trend". Bayernweit gab es ebenfalls einen Anstieg der Rohheitsdelikte von 98.285 auf 104.774 Taten. Schon im Jahr 2022 verzeichnete die Nördlinger Polizei konkret bei den Körperverletzungen einen Anstieg von 23 Prozent auf 227 Fälle – damals wurden vermehrt Auseinandersetzungen nach Diskotheken-Besuchen festgestellt, ruhiger war es dagegen auf Großveranstaltungen wie der Nördlinger Mess’ zugegangen.

Nicht aber in jedem Bereich folgt das Ries dem bayernweiten Trend – beim Ladendiebstahl haben sich die Fälle von 80 auf 70 im Jahr 2023 verringert. Kaum eine Rolle spielen Wohnungseinbrüche in der Region: sechs Taten verzeichnet die Polizei hier für das vergangene Jahr, im Vorjahr waren es vier.

Normale Personalsituation: Polizei stellt mehr Rauschgiftfälle fest

Anders stellt es sich im Rauschgiftbereich dar: Hier stellt Schröter einen Anstieg von 15 Prozent fest, 100 Taten sind verzeichnet. Der Polizeichef betont aber: "Rauschgift ist immer ein hohes Kontrolldelikt." 2022 war die Personallage in Nördlingen wegen Krankheitsfällen und aufgrund des G7-Gipfels schlecht – daher wurden damals nur 87 Fälle erfasst. Weniger Fälle nahm die Polizei bezüglich der sogenannten Straßenkriminalität auf. Darunter fallen etwa Sachbeschädigungen auf Wegen und Plätzen, hier gibt es einen Rückgang von 337 auf 295 Fälle.

Grundsätzlich sagt der neue Polizeichef, dass in den vergangenen Jahren die Corona-Pandemie wohl immer noch eine Rolle gespielt habe: "Das hat erst noch Fahrt aufnehmen müssen, die Bevölkerung war trotzdem noch gedämpft im Weggehen." Das sei ein möglicher Erklärungsansatz für die steigende Fallzahl bei der Gewalt- und der Rauschgiftkriminalität.

Aber Schröter zieht ein positives Fazit zur Lage in der Region: "Ich sage nach wie vor, dass man im Ries sicher leben kann und sicher lebt." Gerade deswegen könne man auch gar keine markanten Brenn- oder Schwerpunkte erkennen, wie das vielleicht in Großstädten der Fall sei. Dazu gebe es im Landkreis Donau-Ries eine gute Sozialkontrolle. Das habe nicht zuletzt der Fall um den mutmaßlichen Täter der Einbruchsserie gezeigt. Ein Zeuge hatte einen Einbruch beobachtet, die Polizei gerufen und die Verfolgung aufgenommen.