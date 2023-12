Wintersport im Ries: Alles zum Nördlinger Eisplatz, zu Loipen und Skiliften

Der viele Schnee vom Wochenende macht den Weg frei für Wintersportarten im Ries: Was ist wo im Ries möglich? Und wie ist die Lage beim Nördlinger Eisplatz?

Es ging am Freitag los und es hörte erst einmal nicht auf: Es schneite und schneite und schneite, auch nach der Eröffnung des Weihnachtsmarktes rieselte der Schnee unaufhörlich herunter. Dicke Schneedecken bildeten sich auf Dächern und Wiesen und so mancher nutzte die winterliche Kulisse für einen Schneespaziergang am ersten Adventswochenende. Doch der Schnee eröffnet auch den Wintersportlern neue Möglichkeiten: Was ist in der Region alles möglich?

In Nördlingen trägt der kürzlich geflutete Eisplatz am Bäumlesgraben eine Eisschicht, doch hält sie auch schon einem Ansturm der Schlittschuhwilligen stand? Da muss Christina Atalay, Sprecherin der Stadt Nördlingen, leider einbremsen. Für das Schlittschuhfahren reicht es noch nicht: "Dadurch, dass Schnee auf dem Eis liegt, kommt die Kälte nicht so gut durch." Die Eisdecke sei bislang nicht dick genug.

Krähen machen Folie für Eisplatz auf Nördlinger Kaiserwiese kaputt

Im vergangenen Jahr sorgte immerhin für kurze Zeit die alternative Eisplattform auf der Kaiserwiese für Schlittschuhspaß, doch auch hier ist weiter Geduld angesagt; der Grund ist aber nicht das Wetter – hier haben Krähen den Start verhindert, wie Atalay schildert. Denn damit die Eisschicht aufgrund des dunklen Asphalts nicht so schnell auftaut, wird eine Folie ausgelegt, die dann geflutet wird. Die sei in der vergangenen Woche zwar ausgelegt, aber zunächst noch kein Wasser ausgebracht worden. In dieser kurzen Zeit hätten die Krähen dann die Folie kaputt gepickt. "Wir haben eine neue bestellt, die sollte demnächst kommen." Auch hier muss also mit dem Schlittschuhfahren gewartet werden.

Dafür hat der Eisplatz in Wemding seit Montag geöffnet. Auf der 1700 Quadratmeter großen Fläche können Schlittschuhläufer Runden drehen. Flutlicht ermöglicht den Betrieb bei Dunkelheit an drei Abendläufen, immer montags, donnerstags und freitags zwischen 19 und 21 Uhr. Neben dem Platz können Schlittschuhe verschiedener Größen ausgeliehen werden. Weitere Infos und die Öffnungszeiten sind online auf der Homepage der Stadt Wemding (www.wemding.de/freizeit/a-z/eisplatz-2537/) zu finden.

Langlauf im Ries in Schweindorf und Bopfingen möglich

Für Langläuferinnen und Langläufer stehen die Loipen im Neresheimer Ortsteil Schweindorf bereit. Am Samstag sei bereits gespurt worden, berichtet Ortsvorsteher Manfred Kornmann: "Schnee ist genug da." Eigentlich immer geräumt sei der Parkplatz an der Turn- und Festhalle, den könnten Besucherinnen und Besucher nutzen. Daneben empfiehlt die Stadt Neresheim den Wanderparkplatz Mosig, etwa einen Kilometer nördlich von Schweindorf.

Ortsvorsteher Kornmann warnt aber davor, in den Wald zu gehen, das sei aufgrund des Schneefalls zu gefährlich, Äste könnten herabfallen und Bäume umstürzen. Im Hinblick auf die Erfahrung früherer Jahre bittet Kornmann Gäste darum, Müll nicht liegenzulassen, sondern mitzunehmen.

Die Warnung für das Waldgebiet spricht auch Peter Kleebauer aus, Aufsichtsratsvorsitzender der Skilift GmbH in Bopfingen: "Durch den Wald sollte man nicht mehr fahren, da liegen viele Äste unten. Aber außerhalb vom Wald ist es wunderbar." Die Loipen in Bopfingen und Unterriffingen seien gespurt. Auch eine Skatingspur habe man an der Kartbahn eingerichtet. Zudem sei der Skilift am Samstag in Betrieb gegangen, auch am Montag wurde der Lift geöffnet. Bleibe es in den kommenden Tagen kalt genug, öffne dieser an den Wochentagen von 14 bis 17 Uhr.

Auch der Skilift am Blasienberg in Kirchheim am Ries hat laut der Gemeinde am Wochenende geöffnet und soll unter der Woche ab 14 Uhr in Betrieb sein. Schlechte Nachrichten dagegen gibt es für alle Skifans, die nach Aalen wollten: Wie die Betreiber des dortigen Skilifts auf ihrer Facebook-Seite bekannt gaben, sei der Ansturm am Wochenende so groß gewesen, dass am Lift – nach drei Jahren ohne regulären Betrieb – nun eine Pause nötig sei, um notwendige Wartungsarbeiten durchzuführen. Aufgrund der Wetteraussichten werde der Lift wohl auch in den kommenden Tagen nicht geöffnet haben. Unterhalb der Talstation könne man aktuell aber Schlitten fahren. (mit sut)