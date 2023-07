XXL-Stromtrasse im Ries? Jetzt liegt der zweite Entwurf vor

Plus Der Netzentwicklungsplan 2037/2045 wird nach der ersten Rückmeldungs-Phase überarbeitet. Im Ries gab es viele Einwände gegen die Trassenentwürfe. Sie zeigen Wirkung.

In ganz Deutschland werden derzeit die Pläne für ein leistungsfähigeres Stromnetz überarbeitet. Damit einher geht der Bau von Höchstspannungsleitungen. Davon betroffen könnte auch der Landkreis Donau-Ries sein, genauer gesagt der Rieskrater. Der Trassenverlauf steht zwar noch nicht fest, doch aus Bevölkerung, Wirtschaft und Politik kamen während der ersten Phase viele Rückmeldungen. Denn der sogenannte Suchraum führt über den nördlichen Riesrand und Nördlingen weiter Richtung Baden-Württemberg. Für kaum ein Gebiet erreichten die Übertragungsnetzbetreiber mehr Kritikpunkte, als für das Ries. 207 unterschiedliche Stellungnahmen wurden zwischen Nordsee und Alpen abgegeben, 40 waren es allein für den Rieskrater.

Der Netzentwicklungsplan (NEP) 2037/2045 (2023) beschreibt erstmalig ein Stromnetz, das die Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 ermögliche, informieren die Netzbetreiber. Strom spielt dabei eine zentrale Rolle, da die Einsparung von CO 2 -Emissionen in Industrie, Verkehr und Gebäuden überwiegend durch direkte oder indirekte Elektrifizierung erfolgen soll.