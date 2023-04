Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen

Im Ries waren im April 668 Menschen arbeitslos gemeldet. Gleichzeitig gibt es 537 offene Stellen. Gesucht werden unter anderem Berufskraftfahrer.

Es ist nicht überraschend, dass die Arbeitslosigkeit im Frühjahr zurückgeht. Was allerdings in diesem April bemerkenswert ist, ist, wie gering der Rückgang der Arbeitslosenquote im Ries ist. Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, sagt: "In diesem Jahr ist sie im April vergleichsweise nur sehr leicht auf 2,1 Prozent im Geschäftsstellenbezirk Nördlingen gesunken. Im März lag sie noch bei 2,2 Prozent. Aktuell sind 668 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 31 weniger als vor einem Monat."

Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Arbeitslosenzahl um 99 oder 17,4 Prozent gestiegen. Größere Sorgen bereitet die Situation dem Agenturleiter allerdings derzeit nicht. „Der Markt ist grundsätzlich robust. Die Unternehmen melden uns weiterhin einen hohen Arbeitskräftebedarf. Die Anzahl der neu gemeldeten beziehungsweise der Bestand offener Stellen ist weiterhin sehr hoch. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr ist vor allem auf die Registrierung arbeitsloser ukrainischer Geflüchteter zurückzuführen", erklärt Paul.

268 Menschen konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden

Im April haben sich 246 Personen neu arbeitslos gemeldet. Davon kamen 95 aus einer Erwerbstätigkeit und 66 aus einer Aus- oder Weiterbildung. Dagegen konnten 268 ihre Arbeitslosigkeit beenden. Davon nahmen 95 eine Beschäftigung auf und 60 begannen eine Aus- oder Weiterbildung. Von den 668 Arbeitslosen waren 279 (minus 15 im Vergleich zum Vormonat) bei der Arbeitsagentur und 389 (minus 16 im Vergleich zum Vormonat) im Jobcenter Donau-Ries (Geschäftsstellenbereich Nördlingen) gemeldet.

Im April wurden 111 neue Arbeitsstellen gemeldet, im Geschäftsstellenbezirk Nördlingen sind aktuell 537 offene Stellen gemeldet. Gesucht werden aktuell Arbeitskräfte besonders in den Bereichen Güterverkehr-/Berufskraftfahrer, Verkauf, Post- und Zustelldienste, Büro- und Sekretariat, Lager, Maschinen- und Anlagenführung, spanende Metallbearbeitung, Vertrieb, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und Metallbearbeitung.

Die Aktivitäten am regionalen Ausbildungsmarkt laufen unvermindert auf Hochtouren. Seit Beginn des Berichtsjahres am 1. Oktober 2022 meldeten sich 759 Bewerberinnen und Bewerber, die eine Berufsausbildung anstreben. Von den Betrieben wurden im gleichen Zeitraum 1424 offene Ausbildungsstellen gemeldet. Im April standen 232 bisher unversorgten Ausbildungssuchenden insgesamt 833 unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber. Rein rechnerisch entfallen auf einen Ausbildungssuchenden 3,6 Lehrstellen, so die Pressemitteilung der Agentur für Arbeit. (AZ)

