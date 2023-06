Zwei Rieser als einzige Deutsche auf Ausstellung europäischer Künstler vertreten

Sebastian Wolf und Michael Mai tragen in Düsseldorf einen wichtigen Beitrag zum Postvandalismus bei. Dabei handelt es sich um eine Kunstrichtung der Streetart.

Es ist schon ein durchaus bemerkenswerter Umstand, dass auf einer internationalen Gruppenausstellung mit neun europäischen Künstlern ausschließlich zwei Donau-Rieser die deutschen Fahnen vertreten: keinfriede alias Sebastian Wolf und abcdef alias Michael Mai leisten seit Anfang Juni in der Halle Werft 77 in Düsseldorf einen wichtigen Beitrag zum Thema Postvandalismus.

Rieser vertreten auf Kunstausstellung den deutschen Postvandalismus

Postvandalismus ist die innovativste Richtung der Streetart und entwickelt sich seit einigen Jahren zu einem eigenständigen Zweig der abstrakten Kunst. Die Auseinandersetzung mit den Wurzeln des Stylewriting und der mal brutale, mal besonnene Umgang mit dessen Basiselementen führt in seinen Extremen zu minimalistischen oder expressiven Bildwerken. In der Düsseldorfer Gruppenausstellung der „jungen internationalen Kunstszene“, wie es der Veranstalter nennt, soll das Genre einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt und nahegebracht werden.

„Dieser non-figurative Zweig der Streetart gestaltet zumeist Untergründe im halböffentlichen Raum wie Abwasserschächte, Abrissgelände oder auch U-Bahn-Tunnel. Den Künstlern ist gemein, dass sie die nachahmende Gestaltung, wie sie in der übrigen Streetart zu finden ist, rigoros ablehnen“, so Kunsthistoriker und Kurator Peter Michalski. Während die Arbeiten der beiden Rieser Protagonisten hierzulande in der Kunstszene schon etabliert sind, finden sie mit ihren Werken jetzt auch den Weg in die breitere Öffentlichkeit, insbesondere in Richtung Galerien.

In Düsseldorf wird Michael Mai folgendermaßen vorgestellt: „abcdef betrachtet sich nicht als Maler, denn gezeichnet wird mit Sprühdose auf Wand und Boden. Tendenziell ist er Minimalist. Seine andere künstlerische Seite kommt seltener zum Ausdruck und führt dann aber alles bereits Gesagte ad absurdum, denn er schafft gewaltige Bildwelten, die vor Dynamik und Farbgewalt nur so strotzen.“

Ausstellung in Düsseldorf: Bewusste Formen und Farben im Postvandalismus

Und auch Sebastian Wolf wird entsprechend gewürdigt: „Der süddeutsche Künstler keinfriede hat sich der geometrischen Richtung des Postvandalismus verschrieben. Die Formenfrage hat er für sich geklärt, seine Farbwahl hat er bewusst begrenzt und in diesem engen Spielfeld und mit diesen wenigen Mitteln experimentiert er mit seiner Malerei.“ Es wären aber nicht Michael Mai/Sebastian Wolf, wenn sich die beiden Nonkonformisten an die Vorab-Besprechungen der Aussteller gehalten hätten. Sie liefern weder „strotzende Farbgewalt“ noch „geometrische Malerei“: Michael Mai präsentiert eine Installation (von 88 Skizzenheften) an Schnüren und Sebastian Wolf eine überdimensionale Farbskulptur.

Noch bis 20. Juni ist die Schau in Düsseldorf zu sehen, die Rieser Kunst zusammen mit Werken aus Österreich, den Niederlanden, Schweden und der Ukraine zeigt. Geöffnet sind die Türen samstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr (Halle Werft 77, Düsseldorf, Reisholzer Werftstraße 75-77).