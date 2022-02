Rieserinnen versprechen mit ihrer Methode Fasten ohne Hungern

Plus Fasten erfreut sich schon seit Jahren immer größerer Beliebtheit. Jetzt haben zwei Rieserinnen ein Projekt gestartet, das einen Trend in den Krater bringen soll: Fastenwandern.

Fasten war und ist zu allen Zeiten und in allen Kulturen ein Heilungsweg von großer Bedeutung. Ruth Hermann aus Wechingen ist Hauswirtschaftsmeisterin, unter anderem auch Kneipp-Gesundheitstrainerin und zertifizierte Fastenleiterin. Karin Neupert ist zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin im Geopark Ries und unter anderem Kräuterfrau und Fastenbegleiterin. Die beiden Fachfrauen haben ein Konzept entwickelt, das sowohl für auswärtige Besucher als auch für Einheimische geeignet ist.