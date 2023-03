Zwei Unfallfluchten im Ries – eine wird dank eines Passanten gelöst

In Nördlingen und Wechingen werden am Dienstag zwei Autos angefahren. In einem Fall entsteht ein Schaden von 5000 Euro.

Zwei Unfallfluchten haben sich laut Polizeibericht am Dienstag im Ries ereignet. In Nördlingen wurde am Nachmittag in der Augsburger Straße ein geparkter Pkw von einem anderen Autofahrer angefahren. Die Person kümmerte sich den Angaben nach allerdings nicht um den entstandenen Schaden, sondern flüchtete. Ein Passant beobachtete den Unfall und notierte sich das Kennzeichen, sodass der verantwortliche Fahrer ermittelt werden konnte. Dieser erhält nun eine Strafanzeige.

In Wechingen wurde zwischen 5 und 15 Uhr an der Wendeplatte Am Bichel ein geparkter Pkw angefahren. Der Unfallverursacher touchierte den Pkw laut Polizeibericht derart, dass dieser in einen angrenzenden Zaun geschoben wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Unfall, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

Lesen Sie dazu auch