Schienenersatzverkehr im Landkreis Donau-Ries: Diese Verbindungen sind betroffen

Bahnkunden im Landkreis Donau-Ries müssen sich im Oktober und November auf Zugausfälle gefasst machen. Auf der Strecke Aalen – Donauwörth und Augsburg – Donauwörth – Treuchtlingen wird Schienenersatzverkehr (SEV) in beide Richtungen eingerichtet, wie die Arverio Bayern GmbH mitteilt. Grund dafür sind Bauarbeiten der Deutschen Bahn. Wichtig zu beachten: Die Abfahrtszeiten der Busse unterscheiden sich von den regulären Abfahrtszeiten der Züge. Den genauen Fahrplan sowie die Ersatzhaltestellen findet man auf der Website von Arverio. Folgende Verbindungen sind konkret vom Schienenersatz betroffen:

Möttingen – Donauwörth

Schienenersatzverkehr zwischen Möttingen und Donauwörth:

17., 23. und 24. Oktober: mehrere Verbindungen der RB89 und RE89 in den Nachtstunden

18. und 19. Oktober, 25. und 26. Oktober: mehrere Verbindungen der Linien RB89 und RE89 den ganzen Tag über

Donauwörth – Nördlingen

Schienenersatzverkehr zwischen Donauwörth und Möttingen:

18. und 19. Oktober, 25. und 26. Oktober: mehrere Verbindungen der Linie RB89 in den Nachtstunden

Schienenersatzverkehr zwischen Donauwörth und Nördlingen:

20. Oktober: RB89 um 23.29 Uhr (SEV ab Donauwörth: 23.05 Uhr)

Augsburg – Donauwörth – Treuchtlingen

Schienenersatzverkehr zwischen Augsburg und Donauwörth:

23., 24., 27. bis 31. Oktober, 3. November: mehrere Verbindungen der Linie RE80 den ganzen Tag über

1. und 2. November: RE80 um 12.24 (SEV ab Augsburg: 11.41 Uhr)

Schienenersatzverkehr zwischen Augsburg und Treuchtlingen:

18., 20. bis 22. Oktober: RE80 um 21.54 Uhr (SEV ab Augsburg: 22 Uhr)

Schienenersatzverkehr zwischen Gablingen und Donauwörth:

18. bis 22. Oktober, 29. und 31. Oktober, 4. November: mehrere Verbindungen der Linien RB89 und RB87 in den Nachstunden

23. bis 28. Oktober, 30. Oktober, 1. November: mehrere Verbindungen der Linien RB89 und RB87 den ganzen Tag über

Schienenersatzverkehr zwischen Gablingen und Treuchtlingen:

18. und 19. Oktober: mehrere Verbindungen der Linie RE80 den ganzen Tag über

23. Oktober bis 3. November: RE80 in den Nachstunden

Schienenersatzverkehr zwischen Donauwörth und Treuchtlingen:

17. Oktober: RE80 um 20.28 und 21.54 Uhr (SEV ab Donauwörth: 21.06 Uhr und 22.44 Uhr)

Treuchtlingen – Donauwörth – Augsburg

Schienenersatzverkehr zwischen Donauwörth und Gablingen:

18. und 19. Oktober: mehrere Verbindungen der Linie RB87 in den Nachtstunden

20. Oktober: RB87 um 4.15 Uhr (SEV ab Donauwörth: 3.32 Uhr)

21. und 22. Oktober: RB87 um 4.15 Uhr und 23.26 Uhr (SEV ab Donauwörth: 3.32 Uhr und 22.42 Uhr)

23. Oktober bis 3. November: mehrere Verbindungen der Linie RB87 den ganzen Tag über

Schienenersatzverkehr zwischen Treuchtlingen und Augsburg:

18. und 19. Oktober: RE80 um 6.34 und 22.34 Uhr (SEV ab Treuchtlingen: 6.40 Uhr und 22.40 Uhr)

21. und 22. Oktober, 1. und 2. November: RE80 um 22.34 Uhr (SEV ab Treuchtlingen: 22.40 Uhr)

23. bis 31. Oktober, 3. November: RE80 um 22.34 Uhr (SEV ab Treuchtlingen: 22.40 Uhr)

Schienenersatzverkehr zwischen Donauwörth und Augsburg:

19. Oktober: RE80 um 8.34, RB89 um 20.59 (SEV ab Donauwörth: 21.05 Uhr)

23. und 24. Oktober: RE80 um 12.34, 14.34, RE80 um 16.34 (SEV ab Donauwörth: 13.06 Uhr, 15.05 Uhr, 17.05 Uhr)

25. und 26. Oktober.: mehrere Verbindungen der Linie RE80 den ganzen Tag über, RB89 um 20.59 (SEV von Donauwörth: 21.05 Uhr)

27. Oktober bis 3. November: RE80 um 12.34, 14.34, 16.34 (SEV ab Donauwörth: 13.06 Uhr, 14.36 Uhr, 17.05 Uhr)

Schienenersatzverkehr zwischen Treuchtlingen und Donauwörth:

17. Oktober: RE80 um 22.34 Uhr (SEV ab Treuchtlingen: 8 Uhr, 22 Uhr)

18. und 19. Oktober: mehrere Verbindungen der Linie RE80 den ganzen Tag über