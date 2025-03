Riesbahn: Zugausfälle wegen Stellwerkinbetriebnahme

Über die Riesbahn gab es zuletzt selten gute Nachrichten zu vermelden. Nun gibt es sie: Nach Verzögerungen geht das elektronische Stellwerk in Nördlingen Ende März in Betrieb. Eine schlechte Nachricht reiht sich aber auch ein: Für die letzten Meter der Fertigstellung muss die Deutsche Bahn Infrago die Schiene wieder einmal kurzzeitig sperren. Zugreisende müssen in der letzten Märzwoche nochmal die Zähne zusammenbeißen. Bis zum 31. März verkehren auf Abschnitten zwischen Bopfingen und Donauwörth Busse.

