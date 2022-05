Auto macht sich in Riesbürg selbstständig

Am Samstagnachmittag macht sich in Riesbürg ein Auto selbstständig. Dabei entsteht ein hoher vierstelliger Schaden.

Ein Smart hat sich am Samstagnachmittag in Riesbürg verselbstständigt. Gegen 16.30 Uhr rollte der Wagen laut Polizei in der Oberen Gasse los und kollidierte mit einem geparkten Opel. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. (AZ)