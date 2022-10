Riesbürg

06:00 Uhr

Diese Fördertöpfe will Riesbürg für den Bau der Schule nutzen

Plus Im Gemeinderat geht es auch um das neue Gewerbegebiet in Utzmemmingen und um eine Photovoltaikanlage an der Kreisstraße Richtung Benzenzimmern.

Von Bernd Schied

Im Riesbürger Gemeinderat ging es in der jüngsten Sitzung um einige kostenintensive Infrastrukturprojekte. Für die Erschließung des Gewerbegebietes Lerchenäcker in Utzmemmingen wurden die Ausschreibungen freigegeben, ebenso wie für den damit zusammenhängenden Bau eines Regenklärbeckens. Ein solches Becken wird zudem in der Aalener Straße entstehen. Vertreter des Ingenieurbüros Bäuerle aus Ellwangen, das zusammen mit dem Büro Grimm das Vorhaben plant, hatten in der Sitzung die Vorhaben ausführlich erläutert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

