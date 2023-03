Riesbürg

12:00 Uhr

Gesunkener Grundwasserspiegel: Zusammenhang muss geklärt werden

Plus Nördlingen will einen weiteren Trinkwasserbrunnen. Die Nachbarn beobachten das mit Sorge. Der Vorsitzende des Wasserzweckverbands Siebenbrunnen im Interview.

Von Bernd Schied

Herr Freihart, kürzlich tagte die Verbandsversammlung des Zweckverbands zu den geplanten Brunnenbohrungen und Pumpversuchen seitens der Stadtwerke Nördlingen im Bereich der Alten Bürg. Wie wird das Thema von den Verbandsräten beurteilt?



Wilibald Freihart: In der Sitzung wurde zunächst die momentane Faktenlage erörtert. Wir stellen seit Juni 2021 in unserem Brunnen Wannental eine Absenkung des Grundwasserspiegels fest, was bis dato nicht plausibel erklärt werden kann. In diesem Zeitraum hat auch die erste Versuchsbohrung der Stadtwerke stattgefunden. Einen möglichen Zusammenhang gilt es jetzt zu klären.

