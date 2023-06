Riesbürg

Neuer Standort für Funkmast am Ohrenberg – doch er bleibt umstritten

In Riesbürg soll ein Funkmast am Ohrenberg entstehen. Doch daran gibt es Kritik.

Plus Zwischen Benzenzimmern und Kirchheim gibt es schon seit Längerem Pläne für einen Funkmasten. Eine erste Idee wurde verworfen, jetzt gibt es wieder Neuigkeiten.

Die Deutsche Funkturm GmbH will für die Deutsche Telekom am Ohrenberg zwischen Benzenzimmern und Kirchheim auf gemeindeeigener Gemarkung einen 40 Meter hohen Mobilfunkmast aus Beton errichten. Ziel ist es, die Funk- und Internetverbindungen in der Umgebung der Riesrandgemeinde zu verbessern.

Bereits 2020 wurde am Ohrenberg ein Mast beantragt, dessen seinerzeit vorgesehenen Standort das Landratsamt Ostalbkreis aus naturschutzrechtlichen Gründen jedoch ablehnte. Der jetzt geplante Ort befindet sich ebenfalls am Ohrenberg, allerdings in einigem Abstand zum ursprünglich angedachten.

