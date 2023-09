Neuer Brunnen für Nördlingen: Wasserstreit landet vor Gericht

Plus Die Stadt Nördlingen klagt gegen das Land Baden-Württemberg, sagt Riesbürgs Bürgermeister Willibald Freihart im Gemeinderat. Es geht um Trinkwasser.

Die vom Landratsamt Ostalbkreis den Stadtwerken Nördlingen erteilte wasserrechtliche Erlaubnis für eine weitere Versuchsbohrung zur möglichen Etablierung eines neuen Trinkwasserbrunnens nahe der Alten Bürg und für einen 144 Stunden dauernden Pumpversuch wird das Verwaltungsgericht Stuttgart beschäftigen. Das hat der Riesbürger Bürgermeister Willibald Freihart im Gemeinderat mitgeteilt.

Der Rathauschef verwies auf eine Klage Nördlingens gegen das Land Baden-Württemberg stellvertretend für den Ostalbkreis. Laut Freihart hat die Stadt gegen das Landratsamt in Aalen geklagt, weil dieses den Antrag der Stadtwerke auf sofortigen Vollzug der wasserrechtlichen Erlaubnis zurückgewiesen hat. Da Riesbürg gegen diese Erlaubnis Widerspruch eingelegt hatte und damit eine sogenannte „aufschiebende Wirkung“ eintrat, konnten die Stadtwerke trotz der grundsätzlichen Erlaubnis mit den Probebohrungen nicht beginnen. Jetzt versucht es Nördlingen auf juristischem Weg.