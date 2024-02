Unbekannte Täter erbeuten bei Einbruch in Riesbürg mehrere hundert Euro

Die Polizei Ellwangen sucht nach den bislang unbekannten Einbrechern. Neben Bargeld haben sie auch eine Goldkette gestohlen.

Bislang unbekannte Täter sind am Sonntagnachmittag in Riesbürg-Pflaumloch in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Diebe zwischen 12 und 14.40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Kernerstraße. Sie erbeuteten Bargeld und eine Goldkette im Wert von insgesamt etwa 600 Euro. Das Polizeirevier Ellwangen nimmt Hinweise unter Telefon 07961/9300 entgegen. (AZ)