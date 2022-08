So will Riesbürg Gas sparen

Die Römerhalle und die Goldberghalle werden mit Gas beheizt. Im Gemeinderat werden verschiedene Sparalternativen diskutiert.

Angesichts einer drohenden Gaskrise ist es für die Gemeinde Riesbürg oberstes Ziel, in ihren eigenen Gebäuden den Verbrauch zu verringern. Am meisten werde in den beiden Hallen in Utzmemmingen (Römerhalle) und Pflaumloch (Goldberghalle) verbraucht, sagte Bürgermeister Willibald Freihart im Gemeinderat.

Das Gremium diskutierte verschiedene Alternativen, wie am effektivsten gespart werden könnte. Die Gemeinderäte beauftragten die Verwaltung, ein Stufenmodell zu erarbeiten, um sich auf mögliche Szenarien im Herbst und Winter vorzubereiten. In einer ersten Stufe müsse festgelegt werden, wie und in welchem Umfang Einsparungen möglich seien. Eine zweite Stufe sollte die Möglichkeit beinhalten, öffentliche Gebäude auch ganz zu schließen.

Kindergarten in Riesbürg kostet mehr Geld

Angepasst hat der Gemeinderat die Kindergartenbeiträge für das Jahr 2022/2023. Sie steigen um 3,9 Prozent und entsprechen damit den Landesrichtsätzen, auf die sich die kommunalen Landesverbände in Baden-Württemberg und die Kirchen verständigt haben. Erhoben werden die Beiträge in den beiden Betreuungseinrichtungen in Pflaumloch und Utzmemmingen für elf Monate.