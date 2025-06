Tradition neu belebt: Alles zum Rieser Bude-6-Kampf in Appetshofen

Nach fünfjähriger Pause ist es dieses Jahr wieder so weit: Beim Feuerwehrfest in Appetshofen findet am 12. Juli der Rieser Bude-6-Kampf statt. Lara Hauber und Benjamin Frank vom Organisations-Team erzählen, wie der Wettkampf zwischen den Teams genau abläuft und warum sie die Tradition neu beleben wollen.

Was ist der Rieser Bude-6-Kampf?

Beim traditionellen Rieser Bude-6-Kampf treten mehrere Buden, also Jugendtreffs, aus unterschiedlichen Ortschaften gegeneinander an. Die sechs Spiele für den Wettkampf in diesem Jahr organisieren die Mitglieder des Vereins Schulhaus Appetshofen. Um zu gewinnen, müssen die Teams Geschicklichkeit, Wissen, Kraft und Trinkfestigkeit beweisen. Aber: „Der Inhalt der Spiele ist geheim“, sagt Lara Hauber vom Organisationsteam. Nur anhand der Namen der Spiele kann man spekulieren, was auf die Teilnehmer zu kommt. Sie lauten „Wackel-Dackel“, „Hang-On-Over“, „Zahlensalat“, „4 Gewinnt“, „La Bier Inth“ und „Die Tradition“. Das letzte Spiel unterteilt sich in drei Etappen: „Der Absturz“, „Der letzte Spritzer“ und „Schütten bis zum Ende“.

Zwei der Wettkämpfe finden bei gutem Wetter draußen statt, die restlichen laufen auf der Bühne im Festzelt ab. Während des Wettkampfes können die Zuschauer den Punktestand auf einer drei mal sechs Meter großen Videowand verfolgen. Der Eintritt zu Veranstaltung ist kostenlos. Beginn ist um 18 Uhr, die Sieger sollen um 1 Uhr nachts gekürt werden. Als Gewinn erhält die Sieger-Bude einen Wanderpokal und 50 Liter Bier. Im Anschluss findet eine Party mit DJ Martin statt.

Wer macht beim Rieser Bude-6-Kampf mit?

Insgesamt 24 Teams nehmen teil, acht mehr als bei den früheren Spielen. Diese Buden sind heuer neu dabei:

Bude Oaschde aus Wörnitzostheim

Jugendtreff Hoppingen

Timbu Aufhausen

Kühlwagen Schmähingen

Bau Belze aus Belzheim

Woher kommt die Tradition des Rieser Bude-6-Kampfes?

Schon seit 1996 wird der Rieser Bude-6-Kampf ausgetragen, das erste Mal wurde er von der Bude Rudelstetten organisiert, wie Hauber und Frank erzählen. Im Laufe der Jahre etablierte sich der Wettkampf als Tradition. Nur 2013 fand sich kein Veranstalter und ab 2020 schlief die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie ein.

Warum wird der Rieser Bude-6-Kampf nach langer Pause wieder belebt?

Das Feuerwehrfest in diesem Jahr sahen die Mitglieder des Schulhauses Appetshofen als gute Möglichkeit, den Rieser Bude-6-Kampf wieder zu beleben. Früher sei der Wettkampf eines der „Jahres-Highlights für die Jugend“ gewesen, sagt Frank. Mit den Spielen in diesem Jahr wollten sie Jung und Alt zusammenbringen. Dafür nehmen die Appetshofener einen großen Organisations-Aufwand in Kauf, denn die Spiele bauen und testen sie alle selbst. Am Wettkampf nehmen sie aber nicht teil, schließlich hätten sie ja einen Vorteil, weil sie die Spiele kennen. Außerdem haben die Buden-Mitglieder dafür gar keine Zeit. „Wir brauchen eine Riesen-Man-Power, um die Spiele durchzuführen“, sagt Frank. Bei einem der Wettkämpfe seien 96 Leute auf der Bühne und jedes Spiel müsse ab- und wieder aufgebaut werden. Für nächstes Jahr hat sich laut Frank bereits Mönchsdeggingen bereit erklärt, den Rieser Bude-6-Kampf zu organisieren. „Es sieht gut aus, dass die Tradition weitergeht.“