Rieser Heimatpreis geht an den Förderverein der Palliativstation

Es war Würdigung und Plädoyer zugleich: die Verleihung des Rieser Heimatpreises an den Förderverein der Palliativstation am Stiftungskrankenhaus Nördlingen für die Leistung und das Engagement des Vereins und derer, die die Palliativstation in Nördlingen aufgebaut haben. Das Plädoyer richtete sich an alle: Palliativstation heißt nicht, jetzt muss man sterben, sondern es heißt vor allem: würdevoll leben trotz einer unheilbaren Erkrankung.

Der Abend wurde eingeleitet von Bernhard Ströbele, dem Vorstandsvorsitzenden der Raiffeisen-Volksbank (RVB) Ries. Sie vergibt den Rieser Heimatpreis seit 1983 an „Menschen, die den Willen haben, das eigene Umfeld etwas besser zu machen“, so Ströbele. Die Vorgeschichte des Fördervereins beschrieb der Vorsitzende des Aufsichtsrats der RVB, Professor Markus Glück, in seiner Laudatio. Federführend für die Etablierung einer Palliativversorgungen waren Anfang der 2000er Jahre Chefarzt Dr. Thomas Handschuh, der Vorstand des Stiftungskrankenhauses Ulrich Seidel, die internistische Oberärztin Dr. Ursula-Maria Fürst und der Pflegedienstleiter Jürgen Knopp. Im Juli 2008 war es offiziell so weit. „Nördlingen war damit an der Spitze einer neuen Entwicklung in Deutschland“, hob Glück hervor. Die Nachfolger sorgten dafür, dass sich die Entwicklung fortsetzte: Bis vor sieben Jahren zeichnete Dr. Dr. Lothar Gollmer verantwortlich, heute ist es Dr. Karoline Meixner. Sie war es auch, die zusammen mit Koordinatorin Roswitha Schmalisch und Psychotherapeut Rainer Raizner die Gründung eines Fördervereins vorantrieb. Gründungsversammlung war am 10. Februar 2023. An die Spitze des Vereins wurde Gollmer gewählt und als sein Stellvertreter Werner Metzger. Das Amt des Schatzmeisters übernahm Hans Lehenberger. Heute hat der Verein etwa 40 Mitglieder.

Davon profitieren die Menschen auf der Palliativstation

Warum braucht ein solcher „Leuchtturm“ einen Förderverein? Auch das sprach Glück an: Die wirkliche Lebensqualität auf einer Palliativstation schaffen weniger die medizinischen Leistungen, sondern die Zuwendung und die Ergänzungen, die nicht über die klassische Krankenhaus-Finanzierung abgesichert sind. Das sind beispielsweise ätherische Öle für Raumbeduftung oder Massagen oder das Angebot einer Musiktherapie, für die man natürlich Instrumente braucht. Es sind besondere Hilfsmittel wie beispielsweise Lagerungshilfen. Der Förderverein unterstützt mit seinen Spenden solche Anschaffungen und fördert außerdem die Weiterbildung für Hausärzte und Pflegende. Der Preis drücke „unsere außerordentliche Hochachtung und Wertschätzung für das herausragende und gemeinnützige Engagement der Vereinsmitglieder für Menschen in unserer Region“ aus, heißt es in der Urkunde.

Nach der Verleihung von Urkunde, Preisgeld und Trophäe bedankte sich der Vorsitzende Gollmer und zitierte Martin Luther: „Tritt frisch auf, mach‘s Maul auf, hör bald auf.“ Und so hielt er es auch. Das Preisgeld sei im Verein gut angelegt, genau wie „unser Geld bei Ihnen“. Er dankte allen, die an der Palliativversorgung mitwirken und hob noch einmal das Wesentliche hervor: Schmerzen lindern, Bedürfnisse hören und die Würde wahren.

Palliativpflege führt zu einer „Letztverlässlichkeit“

Das Plädoyer für eine andere Betrachtung von Palliativversorgung begann Landrat Stefan Rößle, der auch Vorsitzender des Verwaltungsrats des Stiftungskrankenhauses ist. Er habe sich gefragt, was denn Palliativversorgung mit „Heimat“ zu tun habe. Heimat sei vor allem ein Gefühl der Geborgenheit. Und das sei auch ein wesentlicher Anspruch der Palliativversorgung: mit Herzenswärme und Zuwendung die Patienten auf die nächste Heimat vorzubereiten. Und das muss nicht der Tod sein. Das zeigte auch Professor Christoph Ostgathe in seinem beeindruckenden Festvortrag. Ostgathe ist Leiter der palliativmedizinischen Abteilung am Uniklinikum Erlangen. Er gab Antworten auf Fragen nach dem „wieso, weshalb, warum“ der Palliativversorgung. Eine wesentliche Botschaft, untermauert mit Ergebnissen fundierter Forschung: mit palliativer Versorgung nicht erst dann beginnen, wenn augenscheinlich nichts mehr wirkt. Sondern schon dann, wenn eine unheilbare Krankheit diagnostiziert wird. Das sei wirksam, weil ein palliativer Zugang zu höherer Lebensqualität der Erkrankten führe. Das sei betriebswirtschaftlich sinnvoll, weil nicht mehr Diagnostik, Therapie, Intensivstation im Vordergrund stünden, sondern die Beziehung zu den Patienten. Und es sei auch volkswirtschaftlich sinnvoll, weil es zu einer „Letztverlässlichkeit“ führe, einem Vertrauen in die Versorgung im Ernstfall.

Mit einem Dank an Unterstützer und an „The Swinging Jangos“, die die Feier musikalisch umrahmten, schloss Dr. Walter Greiner, stellvertretender Vorsitzender der RVB, die Feierstunde.