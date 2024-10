Zwei Institutionen bekommen den Rieser Kulturpreis

Stets im Folgejahr nach den Rieser Kulturtagen wird der Rieser Kulturpreis an besonders verdiente Personen oder Institutionen vergeben. Kürzlich hat sich eine siebenköpfige Jury für die Vergabe des Rieser Kulturpreises getroffen. Diese bestand aus dem Preisstifter Hans Raidel, früherer Bürgermeister und Bundestagsabgeordneter aus Oettingen, sowie Vertretern aus den Bereichen Naturschutz, des Vereins Rieser Kulturtage, Politik und Kommunen sowie der Heimatpflege. Jetzt stehen die Gewinner fest.

Es waren mehrere passende Vorschläge eingereicht worden. Nach eingehenden Beratungen wurde einstimmig beschlossen, den gut dotierten Preis wieder einmal aufzuteilen und an die „Kulturstiftung Franz Bühler“ im württembergischen Unterschneidheim und den „Heimatverein Oettingen in Bayern“ zu vergeben, um so auch die länderübergreifende Funktion des Vereins zu dokumentieren. Beide Vereine haben sich seit Jahrzehnten in besonderem Maße für das einzigartige Ries eingesetzt.

Den Oettinger Verein gibt es seit 1908

Diese herausragende Arbeit soll nun gewürdigt werden, weil damit einsichtig wird, wie wichtig sie für die Bewahrung und Pflege der Heimatkultur ist. Beide Vereine ermöglichen es allen Bürgerinnen und Bürgern, wie im aktuellen Fall vor Ort im Museum oder im Konzertsaal, ein kulturelles Angebot vorzufinden und sich damit auseinanderzusetzen. Kultur ist nicht nur schmückendes Beiwerk, sondern Teil der Menschheitsgeschichte, die aller Leben bereichert, so der Verein, Kunst und Kultur bewahren unsere Werte; sie vermitteln neue Erfahrungen und Erkenntnisse. Im Herbst 2025 soll dieser Preis dann in Unterschneidheim an die Vertreter der beiden Institutionen im feierlichen Rahmen einer Abendveranstaltung verliehen werden.

Gegründet wurde der Heimatverein Oettingen im Jahr 1908. Seitdem werden heimatliche Kulturgüter gesammelt. Doch der Verein hatte weitere Aufgaben im Laufe der über 100 Jahre -so etwa die Mitgestaltung der Badeinsel und einen Bootsverleih, die Durchgrünung der Stadt und die Anlage von Brunnen (vor der katholischen Kirche, bei der Friedenseiche, bei der Schranne). Stark engagierte man sich auch im Bemühen um die Fachwerkfreilegung am Marktplatz. Das Heimatmuseum ist nur ein Teil der Aufgaben. Erfolgreiche neue Veranstaltungsformate halten Einzug in das Vereinsleben. Zugleich widmet sich der Verein den Zukunftsaufgaben des Museums wie die Neukonzeption der Website oder der Erweiterung der Sammlungsdepots.