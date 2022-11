"Mit dem Mähdrescher zum Baden": Ein Betriebshelfer schreibt eine heitere Lektüre

30 Jahre lang erlebt der Röckinger Karl Gebhardt Episoden in der Landwirtschaft, die eigentlich in ein Buch gehören. Also schreibt er die Kurzgeschichten auf.

Während eines Krankenhausaufenthalts kam dem Röckinger Karl Gebhardt, einem landwirtschaftlichen Betriebshelfer beim evangelischen Betriebshelferdienst am Hesselberg, der Gedanke, zum Zeitvertreib seine in über 30 Jahren erlebten Episoden in einem 64-seitigen Büchlein festzuhalten. Tatsächlich ergeben sich beim Lesen der meist heiteren Kurzgeschichten Einblicke in den Wandel der Landwirtschaft in den zurückliegenden Jahrzehnten. Aber auch die Schwierigkeiten mit den verschiedenen Dialekten in seinen Einsatzorten im Fränkisch-Schwäbischen zwischen Wemding und Ansbach, Dinkelsbühl und Bopfingen verschweigt er nicht: So konnte er beispielsweise die Bemerkung der alten Oma „Musidkanndaholla“ nicht deuten. Sollten wegen der Geburt eines Kalbes die Musikanten der Blaskapelle geholt werden? Nein! Die Austräglerin übersetzte ihm ihre Mitteilung und holte die Kanne zum Tränken des Neugeborenen.

Karl Gebhardt veröffentlicht das Buch "Mit dem Mähdrescher zum Baden"

Auch dem Buchtitel „Mit dem Mähdrescher zum Baden“ liegt eine Begebenheit zugrunde. Da er früher als gedacht die ihm aufgegebene Mähdrusch-Arbeit erledigt hatte und bei der Heimfahrt an einem Badeweiher vorbeikam, hielt er an, um sich den Staub abzuwaschen, denn eine klimatisierte Kabine hatten die ersten Mähdrescher damals durchaus nicht.

Autor Karl Gebhardt ist jetzt 57 Jahre alt, verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er wuchs in Röckingen am Hesselberg auf, besuchte dort die Volksschule, machte anschließend eine landwirtschaftliche Lehre und absolvierte auch noch die Ausbildung zum Techniker für Landbau. Anschließend trat er in den Dienst der evangelischen Betriebshelferstation auf dem Hesselberg.

In dieser Organisation sind etwa 30 Betriebshelfer für den gesamten nordbayerischen Raum beschäftigt. Sie springen ein, wenn auf Höfen Not am Mann ist, denn dort geht die Arbeit weiter und der Betrieb kann nicht einfach zugesperrt werden. Tiere müssen versorgt und gemolken, Felder bestellt und die Ernten eingebracht werden. Die Arbeitszeit beträgt 40 Wochenstunden unter Berücksichtigung der betrieblichen Verhältnisse der jeweiligen Hofstelle. Durchschnittlich hat jeder Betriebshelfer etwa zehn Einsätze pro Jahr.

Das Büchlein kann beim Autor in Röckingen selbst, bei Fritz König in der Schmalzmühle, im Ries bei Bücher-Lehmann in Nördlingen, in der Bücherstube auf dem Hesselberg, in der Geschäftsstelle des Maschinenringes Nordschwaben in Ebermergen und in der Buchhandlung Wilhelm in Oettingen erworben werden.

