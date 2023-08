Rögling

Betrug vor Gericht: 39-Jähriger bezahlt seine Miete monatelang nicht

Plus Wegen eines Mietstreits steht ein Mann in Nördlingen vor Gericht. Um ihn loszuwerden, hat der Vermieter drastische Maßnahmen ergriffen.

Von Nicolas Friese

Am Anfang schien alles zu passen: Zwei ihm bekannte Frauen kamen Mitte Februar 2022 in Rögling auf einen 64-Jährigen zu. Sie würden eine Wohnung für den Partner der einen Frau suchen, und wollten nachfragen, ob das Mietobjekt des Röglingers zur Verfügung stehe. Nichtsahnend sagte der Bausachverständige zu und der Vertrag wurde von beiden Parteien unterschrieben. Mittlerweile schuldet ihm jener Mieter fast 5000 Euro.

Der Angeklagte, ein 39-Jähriger aus Freising, wohnt inzwischen in Murnau. Direkt am Anfang der Verhandlung räumt er den Sachverhalt ein: "Ich habe in der Wohnung gewohnt und habe keine Miete gezahlt." Auf Nachfrage der Richterin Eva Dauer, warum er den Betrag nicht überwiesen habe, sagt er, in der Wohnung habe es weder warmes Wasser noch eine Heizung gegeben: "Ich war faktisch nie dort, sondern immer bei meiner Partnerin." Außerdem sollen seine Nachbarn ein Drogenproblem gehabt haben, weswegen "es immer nach Gras gerochen hat".

