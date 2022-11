Rohrbach/Untermagerbein

vor 34 Min.

Bürger in Rohrbach wünschen sich Zugang zu Quellen

Plus In Rohrbach hat es eine Bürgerversammlung gegeben. Es ist der einzige Ortsteil in Mönchsdeggingen ohne Quellenzugang. In Untermagerbein gibt es Neues zum Spielplatz.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Verschiedene Wünsche haben die Einwohnerinnen und Einwohner an die Gemeinde Mönchsdeggingen bei der Bürgerversammlung im Ortsteil Rohrbach herangetragen, 31 Personen waren vor Ort. Im Gespräch mit unserer Redaktion schildert Bürgermeisterin Karin Bergdolt, dass etwa der Wunsch nach einer E-Ladesäule aufkam. Bergolt kann sich eine solche am Rathaus oder in der Almarinstraße vorstellen. Auch nach einem Wohnmobilstellplatz wurde gefragt: "Wir haben das im Gemeinderat im Hinterkopf und wollen so etwas relativ unkompliziert angehen. Aber wir haben viele Prozesse gestartet und müssen eines nach dem anderen machen", sagt Bergdolt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen