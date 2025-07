Schützen Rohrbach feiern: „Man wird in den Verein hineingeboren“

Mit dem feierlichen Abschluss des einen Jubiläums begann der Höhepunkt des anderen: Rohrbach feierte. Der Bezirksposaunentag am Donnerstag war der Beginn des Gründungsfestes des Schützenvereins Edelweiß. Etwa 160 Bläser und Bläserinnen feierten den Abschluss des 100-jährigen Jubiläums des Posaunenchors Rohrbach-Schaffhausen. In wechselnden Besetzungen boten die Chöre des Bezirks ein vielfältiges Programm. Eine Besonderheit war dabei der erste Auftritt der Jungbläser. Es war ein sehr erhebendes Konzert, so der Leiter des heimischen Chors, Matthias Gnugesser. Das fanden auch die Gäste, die die Bläserinnen und Bläser mit Standing Ovations verabschiedeten. Das Jubiläum wurde aber noch weiter gefeiert.

