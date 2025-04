Rote Ampel übersehen: 50.000 Euro Schaden

Zwei Autos sind am Montagmorgen auf der B25 zusammengeprallt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Wagen in Richtung Möttingen. An der Ampel zur Wemdinger Straße übersah er das Rotlicht und kollidierte mit einem ebenfalls 34-jährigen Autofahrer, der auf die Bundesstraße fahren wollte. Verletzt wurde niemand, es entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. (AZ)

