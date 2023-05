Auto in Rudelstetten angefahren: 1500 Euro Schaden

Ein Mann parkt sein Auto am Fahrbahnrand, das Fahrzeug wird angefahren.

Ein Auto ist am Sonntag, 14. Mai, zwischen 12.30 und 16.30 Uhr in Rudelstetten angefahren worden. Ein Autofahrer parkte sein Fahrzeug im Pflegweg am Fahrbahnrand. Der Pkw wurde laut Polizeiangaben dann durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher vorne links angefahren, das Fahrzeug weise Kratzer an Kotflügel und Stoßstange auf. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter Telefon 09081/29560 melden. (AZ)