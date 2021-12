Mann fährt gegen Laterne: 8000 Euro Schaden

Ein Mann ist im Alerheimer Ortsteil Rudelstetten von der Straße abgekommen und gegen einen Lichtmasten gefahren.

Ein Mann hat am Sonntag gegen 12.40 Uhr einen Unfall verursacht. Der 55-Jährige fuhr mit seinem Pkw auf der St.-Ulrich-Straße in Rudelstetten. In einer Linkskurve kam der Mann aus Unachtsamkeit, wie die Polizei berichtet, nach rechts von der Fahrbahn ab.

Die Laterne in Alerheim bremste das Auto ab

Ein Lichtmast habe die Fahrt gebremst und sei durch die Kollision umgeknickt. Der Mann wurde nicht verletzt, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro. (AZ)