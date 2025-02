Rasantes Fortschreiten des Klimawandels

Zur diesjährigen Generalversammlung der WöFiGe durfte 1. Vorsitzender Hubert Wagner, 45 Gäste begrüßen. Auch waren einige Ehrengäste anwesend: Dr. Oliver Born (Fischereifachberatung, Bezirk Schwaben), Erich Keinath (Obmann, Fischereiverband Schwaben), Johannes Meyer (Wasserwirtschaftsamt), Martin Strasser (Rieser Naturschutzvereine) und Heinz Dotzauer (Ehrenmitglied). In diesem Jahr wurde der Vorstand neu gewählt. Vorsitzender bleibt Hubert Wagner. Matthias Baumann ist als 2. Vorsitzender und Sandra Wagner als Geschäftsführerin wieder gewählt worden. Neu zum Schriftführer wurde Benjamin Stimpfle ernannt. Die Besatzobmänner Hans Frieder Eberhardt, Dieter Gottwald, Friedrich Wagner und Lorenz Zimmermann wurden bestätigt. Neu als Besatzobmänner sind Stefan Hertle und André Holzinger mit dabei. Marco Dürrwanger und Martin Mangold sind jetzt Kassenprüfer. Das Schiedsgericht bilden nun Fritz Bachmann, Gertraud Mährle und Franz Stimpfle. Wagner berichtet in der Versammlung wie gewohnt über den Witterungsverlauf des Vorjahres: 2024 war wieder eines der wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Dennoch war es trotz des trockenen Frühjahres insbesondere von Mai bis September sehr niederschlagsreich. Die Flüsse und Bäche waren im Vergleich zu den letzten zwei Jahren mit normaler Wasserführung ausgestattet. Das Hochwasserereignis in Schwaben Anfang Juni wird allen länger in Erinnerung bleiben. Den Schwerpunkt seines Vortrags legt Born auf den Klimawandel und die Bedeutung der Gewässer 3. Ordnung. Um dem negativen Einfluss der Wassererwärmung entgegenzuwirken, ist es notwendig, vor allem die Gewässer 3. Ordnung ökologisch aufzuwerten. Allein Hegemaßnahmen werden nicht mehr ausreichen. Gewässersanierungen und -renaturierungen werden immer wichtiger. Auch die Beschattung der Gewässer hilft den klimatischen Belastungen entgegenzuwirken. Born erwähnt auch die Initiative „Bachflüsterer“, welche Menschen dazu motivieren soll, sich um kleine Flüsse und Bäche zu kümmern.

