„Sex, Drugs & Rock ’n’ Roll“: So hat man im Nördlinger „Meteorit“ gefeiert

Viele Namen hatte die Diskothek, die einst in der Turmgasse auf dem ehemaligen Dehler-Areal stand, schon. Von „Ball Parree“ in den 70er-Jahren, über „Why not?“, „Meteorit“ oder „Point“. Doch bekannt war sie in den 80ern vor allem als „Loch“. „Die Zeit war damals eine Wilde, Sex drugs & Rock ’n’ Roll“, sagt DJ Christof Öhm, der dort aufgelegt hat. Ein Brand setzte den Partys doch ein jähes Ende.

Anja Lutz