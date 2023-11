Unfall in der Nacht endet mit drei leicht Verletzten

Nach einem Unfall im Wilburgstetter Ortsteil Rühlingstetten muss ein Auto abgeschleppt werden. Die Polizei hat eine Vermutung zur Unfallursache.

Ein Unfall hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Rühlingstetten ereignet. Gegen 2 Uhr nachts fuhr ein 18-Jähriger zusammen mit zwei weiteren Personen in seinem Fahrzeug auf der Staatsstraße 1076 in Richtung B25. An der B25 überquert er diese laut Polizeibericht, kam von der Fahrbahn ab und blieb etwa 20 Meter weiter im Waldstück liegen. Die Beamten vermuten, dass der Fahrer die Geschwindigkeit nicht angepasst und nicht gebremst hatte.

Die Fahrzeuginsassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Alle drei erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 8000 Euro. Dieser musste anschließend abgeschleppt werden.