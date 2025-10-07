Seit 50 Jahren an der Seite von Familien in Nördlingen

Die Rummelsberger Diakonie ist einer der großen, diakonischen Träger in Bayern. Ihre stationären und ambulanten Dienste bieten Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Menschen mit Behinderung und Senioren Wohnung, schulische und berufliche Bildung, Pflege, Assistenz und Beratung. Mit einem großen, aber genauso liebevollen wie herzlichen Fest feierte die Diakonie in Nördlingen ein eindrucksvolles Doppeljubiläum: Seit 50 Jahren gibt es die Rummelsberger in Nördlingen, seit 25 Jahren die Jugendhilfestation.

Zunächst mit einem Gottesdienst in der St. Georgs-Kirche, anschließend mit zahlreichen Gästen im Saal des evangelischen Gemeindezentrums. Viele Ehrengäste gaben sich die Klinke in die Hand, darunter Hausherr und Dekan Frank Wagner, Bezirkstagsvizepäsident Peter Schiele, die stellvertretende Landrätin Claudia Marb, Oberbürgermeister David Wittner und natürlich die eigentlichen Gastgeber, das Nördlinger Leitungsteam, Diakon Thomas Adler und Wolfgang Salcher.

Rummelsberger Diakonie feiert: 25 Jahre Jugendhilfestation

1975 übernahm die Rummelsberger Diakonie die Betriebsträgerschaft des Kinderheimes an der Deininger Mauer von den Neuendettelsauer Diakonissen. Seit dieser Zeit entwickelte sich das Angebot der Rummelsberger Dienste für junge Menschen in Nördlingen stetig weiter. Ein Meilenstein war der Bezug der Jugendhilfestation in der Danziger Straße im Jahr 2000. Dort unterstützt, fördert und stärkt man Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien in Nördlingen und der Region Donau-Ries mit stationären und teilstationären Angeboten. Karl Schulz, Vorstand Dienste der Rummelsberger Diakonie, bedankte sich in seiner Begrüßungsrede bei allen offiziellen Repräsentanten für ihre Rolle als Mitgestalter. Und bei allen Kolleginnen und Kollegen, Partnern, Unterstützern - aber vor allen bei den Kindern, Jugendlichen und Familien, „die uns heute die Ehre geben, und die uns sonst meist im besten Sinne auf Trab halten. Sie sind der Grund, warum wir heute feiern.“

Schulz sprach nicht von einem Jubiläum, sondern von einem Wunder: „Ein Wunder aus Engagement, Fachkompetenz und einer Prise Humor - das alles braucht es, wenn man sich jeden Tag aufs Neue in die Herzkammer von Familien und Kindern wagt, wo es mal kocht, mal brodelt, und manchmal auch überläuft.“ Die Geschichte der Jugendhilfe Nördlingen begann nicht 1974, als die Rummelsberger Diakonie die Trägerschaft übernahm. Sie reicht zurück bis ins Jahr 1913, als die Krippen-, Pflege- und Kinderbewahranstalt eröffnet wurde, eine Einrichtung, die seinerzeit Kindern aus ärmeren Verhältnissen einen sicheren Ort bot, während ihre Eltern arbeiten gingen. 1968 wurde daraus das Kinderheim Nördlingen, dann das evangelisch-lutherische Kinderheim - und schließlich übernahm die Rummelsberger die Verantwortung: „84 Kinder unter einem Dach, sieben Wohngruppen, ein klassisches Heim. Damals galt das Prinzip Fürsorge. Heute wissen wir, dass Fürsorge allein nicht reicht. Es braucht Beziehung, Beteiligung und Mut zur Veränderung“, sagte Karl Schulz.

Leiter sind Wolfgang Salcher und Diakon Thomas Adler

Stets passte sich die Einrichtung an die Zeit an: vom Heim zur dezentralen Hilfe. Weg von der Institution, hin zu Lebenswelten, die Familien wirklich erreichen. „Das war kein Spaziergang, das war Pionierarbeit mit Herzklopfen.“ Heute stehe nicht mehr das System im Mittelpunkt, sondern das Kind, der Mensch, die Familie. Getragen von den Mitarbeitenden, die Schulz als das Herzstück der Einrichtung bezeichnete: „Sie sind diejenigen, die jeden Tag Tränen trocknen, manchmal auch die eigenen. Die Türen öffnen, auch wenn sie erst mal zugeschlagen werden.“ Einen besonderen Dank richtete er an die beiden Dienststellenleiter Wolfgang Salcher und Diakon Thomas Adler, die diese Einrichtung nicht nur fachkundig, sondern mit einer Mischung aus Weitsicht und diakonischem Geist durch stürmische Zeiten trügen.

Dank galt auch der Moderatorin des Festaktes, Elisabeth Jones, und der Musikbegleitung des VAN Trios (Vroni/Anja/Nikola). Schulz bedankte sich auch bei allen Kooperationspartnern, Kommunen, Behörden, Schulen, Kirchengemeinden, Vereinen, Ehrenamtlichen und Spendern. „Sie haben mit ihrer Unterstützung dafür gesorgt, dass aus Ideen Wirksamkeit wurde.“ Wie schön Wirksamkeit aussehen kann, zeigten die zahlreichen Familien mit Kindern, die bei diesem Event mitfeierten und es erst zu dem bunten Ereignis machten, dessen Wärme und Herzlichkeit weit über einen offiziellen Termin hinausging. Das die Grußworte zwar honorierte, aber nicht zum Mittelpunkt des Geschehens machte. Denn Träger, Partner und Behörden sind und sollen das sein, was das Motto der Rummelsberger Diakonie aussagt: „Menschen an ihrer Seite.“