Feuerwehren im Landkreis Donau-Ries: Über 2700 Einsätze im vergangenen Jahr

In Zeiten von Naturkatastrophen, Hochwasserereignissen und sonstigen Unglücken sind die Feuerwehren unverzichtbare Institutionen in der Gesellschaft. Ebenso gilt dies für die technischen Hilfeleistungen, die die Wehren Tag für Tag bei Verkehrsunfällen erbringen. „Das Land braucht uns“, brachte es der Kreisbrandrat des Landkreises Donau-Ries, Heinz Mayr, bei diesjährigen Dienstversammlung der Kommandanten und deren Stellvertreter in der Hainsfarther Mehrzweckhalle auf den Punkt.

