Wo es im Ries Selbstbedienungsautomaten und – Läden gibt

Am Anfang haben sie es mit einer Vertrauenskasse versucht. Aber an einem Selbstbedienungshäusle auf weiter Flur ist es mit dem Vertrauen doch weit her, sagt Bäuerin Angela Engelhardt. In Hofnähe seien die Leute vermutlich ehrlicher, aber Engelhardts Eierhütte steht zwischen Bundesstraße und Abzweigung Richtung Hainsfarth, kein Hof weit und breit. Deshalb stehen in dem Holzhaus heute Automaten, die ihre Ware nur nach Geldeinwurf herausrücken. Hühnereier aus eigener Haltung gibt es dort, Kartoffeln vom Hof, geräuchertes Fleisch und Dosenwurst, Milch, Jogurt und Hanfsamen von Bauern aus der Region. Seit etwa sechs Jahren befüllen die Engelhardts den Automaten regelmäßig. „Wir sind zufrieden“, fasst die Bäuerin das Geschäft mit dem Verkaufshäuschen zusammen.

Seit einigen Jahren gibt es immer mehr Selbstbedienungshäuschen, Automaten und sogar Läden, die ganz ohne Personal betrieben werden. Praktisch ist das für die Momente, wo der Kühlschrank außerhalb der Geschäftszeiten leer ist. Praktisch ist das aber auch in ländlichen Regionen, wo die Automaten für fehlende Nahversorger einspringen. Eine Übersicht über das Ries – ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Wie schaut das Selbstbedienungsangebot aus?

Selbstbedienungsläden im Ries

Stadthofladen

Seit bald einem Jahr hat Nördlingen ein Geschäft ohne Personal: Im Stadthofladen können rund um die Uhr Waren aus der Region erworben werden, darunter Fertigprodukte, Fleisch und Wurst von Metzgereien, Getreide, Gewürze, Töpferwaren, Nudeln, Säfte. Bezahlt wird selbständig mit Bankkarte. Vermarkter Michael Rudolph habe zwei Gruppen Nördlinger ausgemacht. „Die einen sind extrem begeistert von dem Laden. Dann gibt es eine andere Gruppe, die den Laden immer noch nicht kennt und zum ersten Mal hineinkommt.“ Immer wieder würden neue regionale Anbieter auf die Betreiber zukommen und ihre Waren dort anbieten wollen, das Sortiment werde ständig erweitert. Probleme mit Diebstählen hat der Hofladen laut Rudolph keine: mit vier Überwachungskameras und Zugang zum Laden mit Bankkarte seien sowohl Gesicht als auch Identität offengelegt. „Das ist eigentlich sicherer als in normalen Läden“, sagt Rudolph.

Hallgasse 17, Nördlingen

Dorfladenboxen in Wallerstein, Fremdingen,

Nach einem ähnlichen Prinzip betreibt Dania Lemmermeyer seit vergangenem Sommer drei sogenannte Dorfladenboxen in Wallerstein, Fremdingen und Fessenheim. Das Franchiseunternehmen aus dem österreichischen Weißkirchen an der Traun hat mittlerweile auch in Süddeutschland Fuß gefasst. Auch hier können regionale Waren von Bier über Honig bis Kaffee rund um die Uhr eingekauft werden. Um den Laden betreten zu können, müssen Kundinnen und Kunden vorher per App registriert sein und auch die Waren mit dem Mobiltelefon abscannen. Selbst die Bezahlung wird über die App abgewickelt.

Birkhauserstraße 5, Wallerstein; Bruckfeld 5, Fremdingen; Bürgstraße 1, Fessenheim

Rolands Bio-Eier und Bioprodukte

Auf ihrem Hof in Reimlingen hat Familie Roland ihren Hühnern Mobilställe gebaut. Zusammen mit den Bio-Eiern verkauft die Familie selbst hergestellte Marmeladen, Sirupe, Nudeln, Eierlikör, Säfte, Linsen und Hirse von den eigenen Feldern in ihrem Selbstbedienungs-Hofladen. Der ist sieben Tage die Woche zwischen 7 und 20 Uhr geöffnet.

Hauptstraße 12, Reimlingen

Dorfladen

Etwa sieben Jahre lang gibt es den Dorfladen in Alerheim nun schon: Neben Artikel für den täglichen Bedarf setzt Genossenschaftsvorsitzende Simone Gerstmeyr vor allem auf regionale Produkte. Am Automaten vor der Tür gibt es Waren für die Brotzeit: Milch, Butter, Getränke und im Sommer Grillfleisch.

Hauptstraße 18, Alerheim

Wesselkys Hofladen Regional und Fair in Kirchheim am Ries

Geschenkboxen, Fertigprodukte, Marmeladen, Backwaren und Müsli – das alles von Herstellern in der Region gibt es in Wesselskys Hofladen in Kirchheim am Ries. Auch dort wird mit Bankkarte selbst bezahlt. Rund zwei Jahre nach der Eröffnung zeigt sich Inhaber Simon Wesselky zufrieden: Der Laden habe sich als zuverlässige Infrastruktur im Dorf erwiesen, sagt er. „Es ist ein richtiger Dorfladen.“ Drei Tage in der Woche, am Dienstag, Donnerstag und Samstag, stehe von 7.30 bis 10.30 Uhr Personal im Geschäft, sodass älteren Menschen beim Einkauf geholfen würde. „Dieses Splitt-Modell funktioniert gut“, sagt Wesselky. Besonderes kleinere Einkäufe würden im Selbstbedienungsladen getätigt, und auch mit Diebstählen habe man bis auf einige Ausnahmen wenig Probleme.

Langestraße 39, Kirchheim am Ries

Kleinere Selbstbedienungshäuschen und Automaten im Ries

- Aroniasaft von Ries Aronia, Hartweg 1, Ederheim - Fleischprodukte, Käse und Eier bei Hartmanns Weideschweine, Lohmühle 1, Nördlingen - Milchtankstelle beim Jägerhof in Amerbach, Ringstraße 14, Wemding - Milch und Eier vom List- und Niedermeierhof, Mühlgäßchen 4, Harburg - Fleisch, Wurst und Käse vom Xander-Hof, Dorfplatz 14, Möttingen und an der Esso Tankstelle an der B25, Harburg - Eier vom Geflügelhof Thum, Herlinstraße 1, Nördlingen