Sachbeschädigung in Nördlingen: Mercedes zerkratzt und Schuppen beschädigt

Nördlingen/Kleinerdlingen

Schuppen in Kleingartenanlage und Mercedes beschädigt

Zwei Fälle von Sachbeschädigung haben sich in Nördlingen ereignet. Unter anderem wurde ein geparktes Auto zerkratzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.
    Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Vorfällen in Nördlingen
    Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Vorfällen in Nördlingen Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    Die Polizei berichtet von zwei Fällen von Sachbeschädigung in Nördlingen. Am 28. August, zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr, wurde ein in der Deininger Straße geparkter Pkw beschädigt. An dem dunkelblauen Mercedes wurde die Beifahrertür und der Kotflügel vorne rechts zerkratzt, so die Beamten. Der Schaden beläuft sich auf 3000 Euro.

    In der Nacht vom 30. auf den 31. August wurde im Ortsteil Kleinerdlingen in der Bürgermeister-Schön-Straße in der dortigen Kleingartenanlage laut Mitteilung ein Blechschuppen mutwillig beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

