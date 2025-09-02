Schuppen in Kleingartenanlage und Mercedes beschädigt

Die Polizei berichtet von zwei Fällen von Sachbeschädigung in Nördlingen. Am 28. August, zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr, wurde ein in der Deininger Straße geparkter Pkw beschädigt. An dem dunkelblauen Mercedes wurde die Beifahrertür und der Kotflügel vorne rechts zerkratzt, so die Beamten. Der Schaden beläuft sich auf 3000 Euro.

In der Nacht vom 30. auf den 31. August wurde im Ortsteil Kleinerdlingen in der Bürgermeister-Schön-Straße in der dortigen Kleingartenanlage laut Mitteilung ein Blechschuppen mutwillig beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)