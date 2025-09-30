Sachschaden nach aggressivem Fahrverhalten auf der B25: Hinweise zu schwarzem Pkw gesucht

Am Montag ist ein aggressiver Autofahrer auf der B25 in Richtung Nördlingen unterwegs gewesen. Gegen acht Uhr morgens bedrängte der Fahrer eines schwarzen Wagens einen weißen VW Golf zunächst von hinten, indem er immer wieder dicht auffuhr.

Am Ende der zweispurigen Ausbaustrecke überholte der Autofahrer des schwarzen Autos, den weißen Wagen, überfuhr hierbei die Sperrfläche und scherte nach dem Überholvorgang unmittelbar vor dem weißen VW Golf wieder ein. Der Fahrer des weißen Autos erschrak hierdurch, da er einen Zusammenstoß befürchtete und zog nach rechts. Hierbei streifte er die Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.500 Euro .

Die Polizei Nördlingen bittet dringend um Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen und dem schwarzen Auto machen können. Die Hinweise werden unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegengenommen. (AZ)