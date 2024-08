Auffahrunfall auf der B25 in Nördlingen fordert Sachschaden von 9.000 Euro

Zu einem Auffahrunfall ist es am Mittwoch auf der B25 in Fahrtrichtung Nördlingen gekommen. Eine Fahranfängerin musste verkehrsbedingt bremsen, da im Gegenverkehr ein roter Kleinwagen überholte. Dadurch musste ein vor ihr fahrender Motorradfahrer stark abbremsen. Die Fahranfängerin reagierte richtig und schnell und bremste ihren Wagen ebenfalls ab. Allerdings erkannte eine hinter ihr fahrende 34-jährige Autofahrerin die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf den Wagen der Fahranfängerin auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. Der Motorradfahrer, der Fahrer des roten Kleinwagens, sowie Zeugen zu dem Unfall werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 zu melden. (AZ)

Auffahrunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis