Nur noch die Grundmauern sind übrig: So wird die Wirtschaftsschule Nördlingen saniert

Wer derzeit durch die Kerschensteinerstraße in Nördlingen fährt, dem fällt ein Gebäude ins Auge, das einen spontan an eine Geisterstadt erinnert. Es handelt sich dabei um die Staatliche Wirtschaftsschule, die in Vorbereitung auf die vom Kreistag Donau-Ries beschlossene Generalsanierung aktuell völlig entkernt wird und von der nur noch die Grundmauern übrig sind.

Für den Landkreis als Träger aber auch für die Stadt Nördlingen ist die Schule eine wichtige regionale Bildungseinrichtung. Sie vermittelt den Schülerinnen und Schülern neben der Allgemeinbildung eine kaufmännische Grundausbildung sowie mathematisch-naturwissenschaftliche Kenntnisse. Dadurch werden die Grundlagen für ihre spätere Berufsausbildung oder einen Übertritt an weiterführende Schulen gelegt. Der Landkreis lässt sich die Sanierung viel Geld kosten. Rund zwölf Millionen Euro sind im Haushalt dafür veranschlagt. Ganz am Anfang der Überlegungen standen noch acht Millionen Euro im Raum. Im Laufe der Detailplanungen kam es auch hier zu den inzwischen üblichen Mehrkosten, nicht zuletzt wegen aufwendiger Brandschutzerfordernissen. 2027 soll alles fertig sein und den Schülern moderne und funktionsfähige Unterrichtsräume zur Verfügung stehen.

Wirtschaftsschule Nördlingen bietet fünfte Klasse an

Neben dem entkernten Gebäudeteil stechen auf dem Schulareal zudem eine Reihe Container ins Auge. Diese dienen als „Ersatz-Schulräume“ während der Bauzeit. Bis zum Schulstart im September werden sie nach Angaben des Fachbereiches Hochbau am Landratsamt im Inneren in einen Zustand versetzt, der einen temporären Unterrichtsbetrieb möglich macht. Nach momentanem Stand werden die gesamten Sanierungsarbeiten rund elf Millionen Euro verschlingen. Im Bauausschuss des Kreistages hatte der verantwortliche Hochbauamtsleiter Joachim Aurnhammer von positiven Auftragsvergaben gesprochen, die dazu führten, dass das Projekt doch nicht so teuer kommt, wie ursprünglich erwartet. Soll heißen: Die Baufirmen haben ihre Gewerke günstiger angeboten als veranschlagt, weshalb der Kostenansatz insgesamt niedriger ausfällt.

Freilich ist so ein Vorhaben nicht ohne staatliche Zuschüsse möglich. Der Freistaat Bayern hat bereits 4,6 Millionen Euro aus dem Finanzausgleich in Aussicht gestellt. Vom Bund werden aus dem Förderprogramm BEG, das Investitionen in die Energieeffizienz und Erneuerbare Energien unterstützt, 1,4 Millionen Euro erwartet. Damit bleibt für den Landkreis ein Eigenanteil von rund fünf Millionen. Eine weitere Aufwertung erfährt die Wirtschaftsschule bereits ab dem neuen Schuljahr 2025/2026. Sie nimmt nämlich an einem Versuch des Bayerischen Kultusministeriums teil und kann im Zuge dessen eine 5. Klasse anbieten. Bisher gab es vier Jahrgangsstufen.

Ein entsprechender Antrag ging auf die Schulleitung zurück. Ob das Angebot jedoch bestehen wird, bleibt abzuwarten. Laut dem Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler (CSU) gilt es erst einmal, die Resonanz abzuwarten und die Auswirkungen auf die anderen Schulen im Blick zu haben.