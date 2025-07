Sanierung der Wirtschaftsschule in Nördlingen: So soll der Außenbereich aussehen

Die Sanierung der Wirtschaftsschule in Nördlingen ist kein billiges Unterfangen, rund 11 Millionen Euro soll diese laut einer Prognose von Ende Mai kosten. Einen recht geringen Anteil daran macht die Außengestaltung der Schule aus. Dennoch ist diese als Aufenthaltsbereich für Schüler und Lehrer wichtig. Nun stellte die Kreisverwaltung im Bauausschuss des Kreistags die Planungen für die Örtlichkeit vor.

„Die Neuanlage orientiert sich im Wesentlichen am Bestand“, sagt Joachim Aurnhammer vom Hochbau. Die Pausen- und Aufenthaltsflächen müssten nämlich wiederhergestellt werden. Auch die Wegebeziehungen seien vorgegeben. Doch gibt es auch Neuerungen. Die markanteste ist wohl ein Fußweg auf der Ostseite des Gebäudes. „Der ist notwendig, um einen barrierefreien Zugang zum Pausenhof zu schaffen“, so Aurnhammer.

Sportliche Betätigung in der Außenanlage der Wirtschaftsschule Nördlingen möglich

Daneben sollen Sitzmöglichkeiten entstehen. Konkret handelt es sich dabei um sogenannte Sitzsteine. Diese könnten unter Umständen mit einer Auflage, zum Beispiel aus Holz, versehen werden. Gerade im Sommer sind aber auch Schattenspender sehr willkommen. Auf dem entsprechenden Plan ist deshalb auch viel Grün zu sehen. Diverse Bepflanzungen seien geplant, sagt Aurnhammer: Büsche genauso wie kleinkronige Bäume. „Die sollen dafür sorgen, dass kein unangenehmes Klima entsteht.“ Für den Bereich der Lichthöfe ist Rasen vorgesehen. An der nördlichen Grenze wird die Hecke erhalten. Das alles dürfte im Sinne der Schulverantwortlichen sein. In der Bauausschuss-Vorlage heißt es, diesen seien schattige Bereiche wichtig gewesen. Wer sportlich aktiv sein will, kann das auf dem Gelände ebenfalls. „Es sind Tischtennisplatten und ein Basketballkorb geplant“, sagt Aurnhammer.

Alles in allem geht die Kreisverwaltung von Kosten in Höhe von 328.000 Euro für die Gestaltung der Außenanlagen aus. Bis sich die Schüler und Lehrer aber an der Anlage erfreuen können, dürfte es noch etwas dauern. Die Arbeiten werden nämlich erst zum Ende der Arbeiten am Gebäude oder im Anschluss fertiggestellt. Nach derzeitigem Zeitplan wäre das im Frühjahr 2027. Bereits seit März diesen Jahres wurde die Modulschule vorbereitet, die während der Sanierung genutzt werden soll. Die entsprechenden Container wurden Mitte Mai geliefert. Danach mussten die Innenräume final fertiggestellt und die befestigten Wege für Eingangsbereiche und Fluchtwege gebaut werden. Der Einzug der Schule erfolgte Anfang Juli.