Wirtschaftsschule: „Das schaut aus wie eine Möbelhauswerbung“

Der Landkreis Donau-Ries will die Wirtschaftsschule in Nördlingen bekanntlich für rund zwölf Millionen Euro sanieren. Im Bauausschuss des Kreistages ging es nun am Donnerstag um Details zu diesem großen Bauprojekt. Landrat Stefan Rößle teilte den Kreisräten unter anderem mit, die Schulleitung wolle das große Werbebanner, das an einer Fassade hängt, auch nach der Sanierung dort wieder befestigen. Doch das sagte Rößle so gar nicht zu: „Das schaut aus wie eine Möbelhauswerbung.“ Mit dieser Meinung war der Landrat nicht allein.

Martina Bachmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wirtschaftsschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stefan Rößle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis