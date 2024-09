So teuer wird die Sanierung der Nördlinger Wirtschaftsschule

Dass Sanierungen von Schulen im Landkreis seit Jahren mit stetiger Regelmäßigkeit viel teurer werden, als am Anfang geschätzt, sorgt in den Gremien des Donau-Rieser Kreistages inzwischen für keine allzu großen Diskussionen mehr. „Ist halt so“, heißt es meistens. Kritische Reflexionen: Fehlanzeige. Zur Rechtfertigung wird häufig auf zusätzliche Aspekte verwiesen, die sich im Laufe der Detailplanung ergeben hätten. So verhält es sich auch bei der geplanten Generalsanierung der Wirtschaftsschule in Nördlingen.

