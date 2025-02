Sanierung des Ehringer Friedhofs schreitet voran

Die Sanierung des Friedhofes in Ehringen geht langsam in die letzte Phase. Nachdem inzwischen die Kirchenmauer mit viel Eigenleistungen der Bürgerschaft renoviert wurde, soll als Nächstes der vorbeiführende Gehweg gepflastert und das Kriegerdenkmal auf dem Friedhofsgelände restauriert werden. Der Wallersteiner Gemeinderat hat in diesem Zusammenhang zwei Anträge der evangelischen Kirchengemeinde Ehringen-Wallerstein behandelt und sich darauf verständigt, das benötigte Material für die Pflasterung zur Verfügung zu stellen, die wiederum von Freiwilligen aus dem Ort erfolgen soll. Rund 3000 Euro wird voraussichtlich die Auffrischung des Kriegerdenkmals kosten, die ebenfalls von der Marktgemeinde übernommen werden.

